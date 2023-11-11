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«Локомотив» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

«Локомотив» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 11 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу будет обслуживать бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет на своём счету 21 очко. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» заработал 12 очков. Коллектив Мирослава Ромащенко занимает 14-е место.

Напомним, предыдущий официальный матч между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» состоялся 11 марта в рамках 19-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда железнодорожники одержали победу над чеченской командой со счётом 1:0.

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