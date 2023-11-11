Василий Уткин отреагировал на роскошный гол Давилы в ворота «Факела»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал гол чилийского нападающего ЦСКА Виктора Давилы в ворота воронежского «Факела» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходит в эти минуты. Армейцы ведут в счёте — 1:0.

«Ничего себе Давила влепил. Бьют так многие. На любом уровне. Так легко себе представить, как мяч облетает вратаря и впивается в верхний угол! Но реально так забить — это или большой мастер, или большая удача», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Давила получил мяч от Ивана Облякова на правом полуфланге в центре поля, прорвался к штрафной, убегая от пытавшегося притормозить его Владислава Мастерного, и, чуть-чуть не дойдя до дуги штрафной, роскошным ударом положил мяч практически в дальнюю девятку.