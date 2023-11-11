Тренер ЦСКА Федотов рассказал о состоянии поля в Воронеже

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Факелом» (1:1) рассказал о состоянии поля в Воронеже.

«Мы понимаем, что осень, непростое, тяжёлое поле, в этом секрета нет. Но оно одинаково для двух команд. Мы и созидали, и создавали, выходили в быстрые атаки, забили хороший гол. У Вани Облякова был хороший момент. Провели ещё несколько комбинаций, которые, к сожалению, не довели до логического завершения. Всем нам хочется лучшего качества газона. И хозяева такого же мнения, поле заставляет совершать много ошибок в простых ситуациях», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.