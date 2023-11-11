Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему выпустил защитника Агапова в атаку

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Факелом» (1:1) рассказал, почему выпустил защитника команды Илью Агапова на позицию нападающего.

«Сказалось ли отсутствие Антона Заболотного? Понимали, что многое в сегодняшнем матче могли решить стандарты. Силовой форвард как раз по такой игре — необходимая опция, которой, наверное, сегодня не хватало. Поэтому не зря мы выпустили высокорослого защитника Илью Агапова вместо форварда. Хотели добавить рослого футболиста при стандартах на последних минутах игры», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Напомним, нападающий армейцев Заболотный отсутствовал на игре из-за перебора жёлтых карточек. Во втором тайме на 83-й минуте Федотов выпустил вместо форварда Фёдора Чалова в атаку центрального защитника Илью Агапова с ростом 1,93 м.