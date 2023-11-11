Вратарь «Ахмата» Шелия прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором его команда проиграла «Локомотиву» со счётом 2:1.

«Нам повезло, что забили первый. Не смогли сохранить преимущество, допустили ошибки элементарные, за что поплатились. Расстроился из-за того, что голевую ситуацию не завершили ударом и голом. На последних секундах понимали, что это последний шанс, но не воспользовались.

Первый тайм был ужасным. Мы разгоняли атаки соперника, теряли много мячей. Соперник имел много моментов у наших ворот, но в перерыве сделали выводы и не допускали больше таких атак соперника. Получилось навязать свою игру, выходили из обороны в атаку, заработали пенальти. Олейников вышел неплохо, помог сегодня команде», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.