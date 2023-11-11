Шелия: уверен, если «Ахмат» выиграет одну игру, всё перевернётся

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2), а также рассказал, как исправить неудачную серию грозненской команды.

«Наверняка в футболе не всё просто так. Эту ситуацию надо исправлять, в первую очередь нам, футболистам. Я уверен, что, если мы одну игру выиграем, всё перевернётся. Ладно, мы играли сегодня в первом тайме плохо, но во втором были предпосылки, чтобы усмотреть будущее с оптимизмом. Всё зависит от нас. Все неудачи не из-за какого-то одного момента. Я не эксперт, не руководство клуба. Я всего лишь футболист, которому придётся исправлять эту ситуацию», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, на данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.