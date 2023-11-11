Вратарь «Ахмата» Шелия: первый круг РПЛ можно считать провальным

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (1:2) заявил, что первый круг чемпионата можно считать провальным.

«Первый круг можно считать провальным. Это не то, на что мы рассчитывали. Это полсезона. «Локомотив» зимой уходил на последнем месте, но выравнял ситуацию. Ещё раз говорю, что всё зависит от всех нас», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

На данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 31 очко. На втором месте располагается «Зенит» с 29 очками.