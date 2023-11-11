Митай: «Локомотив» должен был брать больше очков. Но всё складывается не так плохо

Футболист «Локомотива» Марио Митай оценил выступление своей команды в чемпионате после победы над «Ахматом» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

«В каких-то матчах должны были брать больше очков. Но если резюмировать усреднённо, то всё не так уж плохо складывается. Нужно после паузы сборных вернуться в игру и в оставшихся матчах взять очки, чтобы упрочить свои позиции», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

На данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.