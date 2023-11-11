ЖФК «Зенит» обошёл ЖФК ЦСКА в женской Суперлиге по итогам 3-го тура плей-офф чемпионов

В субботу, 11 ноября, матчем ЖФК «Динамо» — ЖФК «Рязань-ВДВ» (7:1) завершился 3-й тур российской женской Суперлиги.

Все результаты матчей 3-го тура женской Суперлиги:

Женский плей-офф чемпионов, 1–6-е места:

ЖФК «Звезда-2005» — ЖФК ЦСКА — 0:0;

ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив» — 3:1;

ЖФК «Динамо» — ЖФК «Рязань-ВДВ» — 7:1.

Заключительный этап, 7–12-е места:

ЖФК «Енисей» — ЖФК «Крылья Советов» — 3:0;

ЖФК «Краснодар» — ЖФК «Чертаново» — 0:2;

ЖФК «Рубин» — ЖФК «Ростов» — 1:2.

После 22 игр чемпионат переходит в новую стадию, где 12 команд разбиваются на две группы, а очки делятся пополам.

ЖФК «Зенит» возглавил турнирную таблицу женского плей-офф чемпионов, набрав 34 очка. У ЖФК ЦСКА такое же количество очков. Тройку замыкает ЖФК «Локомотив» с 31 очком. В турнирной таблице заключительного этапа за 7–12-е места на последнем месте находится ЖФК «Крылья Советов» с тремя очками.