ЦСКА в матче с «Факелом» сделал лишь восемь касаний в чужой штрафной

Московский ЦСКА в матче 15-го тура МИР РПЛ с воронежским «Факелом» (1:1) сделал лишь восемь касаний в чужой штрафной, сообщает Opta Sports.

С 2009 года у армейцев было лишь три других случая с восемью и менее касаний в чужой штрафной. А последний удар армейцы в матче «Факел» — ЦСКА нанесли на 47-й минуте, когда игрок красно-синих Виктор Давила ударил выше ворот.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.

Напомним, в этой игре из-за перебора жёлтых карточек у армейцев отсутствовали нападающий Антон Заболотный и защитник Мойзес. Во втором тайме на 83-й минуте главный тренер красно-синих Владимир Федотов выпустил вместо форварда Фёдора Чалова в атаку центрального защитника Илью Агапова с ростом 1,93 м.