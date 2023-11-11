Президент «Реала» Перес: Ла Лига делает всё для того, чтобы подорвать влияние нашего клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обвинил руководство Ла Лиги в том, что оно проводит политику, направленную против «сливочных».

«То, что происходит в Испании, вызывает ещё больше беспокойства, чем то, что творится в Европе. Ла Лига настроена против «Реала» в последних матчах. Они серьёзны в своих намерениях. Они стремятся подорвать влияние клуба. Ла Лига перепробовала всё. Например, отобрать у нас 11% наших аудиовизуальных прав на 50 лет, затем изменить Закон о спорте для того, чтобы лишить права голоса президентов клубов. Не нужно обладать большим воображением, чтобы представить, чего они добиваются.

Мы узнали из прессы о том, что они захотели отнять у нас 11% наших аудиовизуальных прав на 50 лет без нашего ведома, а также потому, что честные люди проинформировали нас об этом. Эта сделка является большим делом для менеджеров Ла Лиги и позором для футбола. «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выразили своё несогласие с этим, когда узнали, что это незаконно», — приводит слова Переса AS.

Напомним, минувшим летом «сливочные» обвинили Ла Лигу в том, что она нарушает правила распределения доходов, полученных от коммерциализации и использования аудиовизуальных прав на футбольные матчи.

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