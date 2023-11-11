Тен Хаг — первый тренер в истории «Юнайтед», одержавший 30 побед в первых 50 матчах АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал первым тренером в истории «красных дьяволов», одержавшим 30 побед в первых 50 матчах английской Премьер-лиги, после того, как в минувшем матче 12-го тура этого турнира его команда обыграла «Лутон Таун» со счётом 1:0. Об этом сообщает Squawka.

Напомним, после 12 туров чемпионата Англии команда нидерландского специалиста набрала 21 очко и на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице.

Тен Хаг был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» заняли третье место, набрав 75 очков после 38 туров. Их опередили «Арсенал», заработавший 84 очка, и «Манчестер Сити», записавший себе в актив 89 очков.