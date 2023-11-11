Тренер «Арсенала» Артета: пожалуйста, спросите моё мнение о VAR в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил работу бригады арбитров, судивших минувший матч английской Премьер-лиги, в котором лондонский клуб обыграл «Бёрнли» со счётом 3:1.

«Пожалуйста, спросите моё мнение о VAR, потому что сегодня в этом отношении всё было хорошо. Надеюсь, что сегодня в эфире телевидения мне удастся сказать, что судьи такие прекрасные, и я буду целиком и полностью конструктивен, говоря о них», — приводит слова Артеты журналист Алекс Крук в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее главный тренер «канониров» раскритиковал работу судей на матче минувшего тура АПЛ, в котором его команда уступила «Ньюкаслу» со счётом 1:0. Испанский специалист назвал «позором» решение рефери засчитать победный гол «сорок».