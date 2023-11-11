«Зенит» на февральском турнире сыграет с клубами из Китая, Бразилии и Саудовской Аравии

Футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что санкт-петербургский «Зенит» на февральском турнире сыграет с клубами из Китая, Бразилии и Саудовской Аравии.

«Зенит» там будет играть. Там будут также играть хорошие команды из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, уже четыре участника подтверждены. Наверное, добавятся ещё команды», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ», ссылаясь на слова председатель правления «Зенита» Александра Медведева.

Сегодня, 11 ноября, проходит матч 15-го тура МИР РПЛ «Зенит» — «Краснодар», где счёт на данный момент 1:1. Голами отметились полузащитник «быков» Эдуард Сперцян и нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

На данный момент после 15 сыгранных матчей «Краснодар» является лидером РПЛ с 32 очками. «Зенит» располагается на втором месте с 30 очками.