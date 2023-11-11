Президент Ла Лиги Тебас: Флорентино Перес лжёт, когда говорит о нас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова руководителя мадридского «Реала» Флорентино Переса, который обвинил руководство испанской Примеры в проведении политики, направленной против «Королевского клуба».

«Я слушал речь Флорентино Переса. Он год за годом повторяет одно и то же: о молодёжи, подписках на телеканалы. Это показывает, что ни он, ни его руководство не осведомлены о том, что происходит на самом деле. Он очень сильно лжёт, когда говорит о Ла Лиге. Он лжёт об увеличении зарплаты президента, ведь никакого повышения не было, лжёт о непрозрачности Ла Лиги, лжёт об экспроприации телевизионных прав.

Единственное, что это демонстрирует, так это его ещё более необузданное представление о себе как о мессии. Он хочет, чтобы всё вращалось вокруг того, что он думает. Ла Лига — демократическая организация, где проходит тайное голосование, и если мадридский «Реал» не будет избран в комиссию делегатов, то это произойдёт только из-за того, что у него нет необходимой поддержки», — приводит слова Тебаса Football Espana.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.