Тренер «Краснодара» Ивич подвёл итоги первой половины чемпионата России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги первой половины МИР Российской Премьер-Лиги.

«Если бы четыре месяца назад у людей спросили, будет ли «Краснодар» на первом месте после 15 туров – многие бы этого точно не ожидали.

Мы проиграли всего одну игру. И не могу сказать, что были хуже соперника. Тогда упустили много шансов.

Сегодня мы не удовлетворены до конца. Шансов было не так много. Но за эти 15 туров ни один соперник не был очевидно сильнее нас. Я благодарю своих игроков и горжусь ими», — сказал Ивич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после 15 сыгранных матчей «Краснодар» является лидером Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. На втором месте находится «Зенит» с 30 очками.