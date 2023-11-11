Владимир Ивич: не думаю о том, что будет через 3-4 месяца, только о следующей игре

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что не прогнозирует будущее своей команды, предпочитая фокусироваться на текущих задачах.

«Мы всегда думаем о следующей игре. Это наша цель и философия. Я не думаю о том, что будет через три-четыре месяца.

Дальше у нас «Урал», потом останется ещё три матча. Если нам будет необходимо усиление, то я поговорю с владельцем клуба. Мы можем это обсудить.

Сейчас мы можем удержать первую позицию. А то, что произойдёт дальше – посмотрим», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч. Ближайшими преследователями являются «Крылья Советов» (25), ЦСКА (25) и «Локомотив» (24).