Игрок «Ювентуса» Ругани согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани близок к пролонгированию своего трудового соглашения с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний защитник согласился пойти на понижение заработной платы для того, чтобы остаться в клубе. По новому контракту ежегодное жалованье футболиста составит € 3 млн.

Напомним, Ругани перешёл в стан «старой синьоры» из «Эмполи» в 2015 году. За это время итальянец принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ругани составляет € 2 млн.