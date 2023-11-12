Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Ругани согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом

Игрок «Ювентуса» Ругани согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани близок к пролонгированию своего трудового соглашения с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний защитник согласился пойти на понижение заработной платы для того, чтобы остаться в клубе. По новому контракту ежегодное жалованье футболиста составит € 3 млн.

Напомним, Ругани перешёл в стан «старой синьоры» из «Эмполи» в 2015 году. За это время итальянец принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ругани составляет € 2 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» заинтересован в трансфере форварда «Ювентуса» Влаховича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android