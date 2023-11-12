«Реал» Мадрид разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги. Винисиус и Родриго оформили по дублю

Завершился матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступал Хосе Санчес Мартинес. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте с передачи Тони Крооса счёт в матче открыл защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль. Затем, на 42-й минуте вингер Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды.

На 49-й минуте Винисиус сместился с левого фланга к центру и из-за пределов штрафной площади сильно пробил в ближний угол. На 50-й минуте после ошибки голкипера «Валенсии» Мамадашвили гол забил вингер «Реала» Родриго. На 84-й минуте Родриго оформил дубль. На 88-й минуте после быстрой контратаки гол забил нападающий «Валенсии» Уго Дуро.

После 13 туров испанской Примеры «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. После аналогичного количества игр «Валенсия» заработала 18 очков и расположилась на восьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой в активе 34 очка после 13 матчей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.