Защитник «МЮ» Линделёф: мы хотим забивать больше голов, и это следующий шаг

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Лутон Таун» (1:0). Футболист стал автором победного гола.

«Мы хотим забивать больше голов, и это следующий шаг для нас. Сейчас самое важное — это три очка и результат. Мы должны продолжать идти вперёд, продолжать работать и созидать, и, надеюсь, мы сможем забивать голы, закрывать игру и не создавать себе трудностей. Но это шаг за шагом.

Мы играли не на самом высоком уровне и знаем это. Необходимо просто продолжать усердно работать. Мы на пять очков отстаем от первой четвёрки, и это показывает, что даже если мы играем не на самом высоком уровне, мы всё равно можем добиться результата.

Забивать гол всегда по-особенному приятно — я не так много забиваю. Забить победный мяч около трибуны «Стретфорд Энд» — это особое чувство, и я прочувствовал это сегодня. Я увидел, как мяч упал, и подумал: «Просто попробуй ударить по нему достаточно сильно и довольно высоко». Думаю, это был хороший гол.

После забитого гола мы немного опустились, но, как я уже сказал, три очка были самым важным», — приводит слова Линделёфа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».