Гарри Кейн установил рекорд результативности в Бундеслиги

11 ноября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Хайденхаймом». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). «Бавария» одержала уверенную победу над «Хайденхаймом» со счётом 4:2. Нападающий хозяев Гарри Кейн отметился по ходу матча двумя забитыми мячами и установил рекорд Бундеслиги.

Англичанин стал первым в истории футболистом, забившим 17 голов в стартовых 11-ти турах Бундеслиги. Кроме того, он в четвёртой игре подряд забил более одного гола за игру.

30-летний нападающий в текущем сезоне провёл 16 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 21 гол и 7 ассистов.

После результата данного матча турнирную таблицу Бундеслиги после 11 сыгранных туров возглавляет «Бавария», которая набрала 29 очков. Вторую позицию занимает «Байер» с 28 очками.