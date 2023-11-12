Алонсо: никто не ожидал, что «Краснодар» окажется на первом месте по итогам первого круга

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о первом круге Российской Премьер-Лиги в исполнении «быков».

«Мы довольны результатом по итогам первого круга. Да, никто не ожидал, что «Краснодар» окажется в том положении, в котором находится сейчас. «Краснодар» впервые так хорошо стартовал. Мы довольны.

После гостевой ничьей с «Зенитом» любой соперник по силам? Непростой чемпионат, у нас преимущество всего в два очка и впереди ещё 15 игр. Идём игра за игрой. После перерыва на матчи сборных до конца года у нас будет ещё три игры. Давайте начнём с этого и пройдём игру за игрой», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка в 15 играх.