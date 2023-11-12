«Знаешь, сколько у нас травм?» Триппьер повздорил с фанатом «Ньюкасла» после игры АПЛ

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер поссорился с болельщиком «сорок» после минувшего матча английской Премьер-лиги, в котором команда Эдди Хау проиграла «Борнмуту» со счётом 0:2. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что после игры Триппьер подошёл к трибуне, где располагались болельщики команды, и начал кричать на одного из них. По информации источника, английский футболист кричал: «Значит, ребята не выкладываются полностью? Сколько у нас травм, сколько у нас травм? Эй?» В ситуацию вмешался игрок «сорок» Жоэлинтон, который увёл разгневанного Триппьера в подтрибунное помещение.

В послематчевом интервью 33-летний футболист отметил, что не произошло ничего страшного, а он просто объяснил болельщику, что команда по-прежнему борется за высокие места во всех турнирах и полностью выкладывается на поле.