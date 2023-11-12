«Ливерпуль» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни из Ланкашира. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 11 туров чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа набрали 24 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Брентфорд» заработал 16 очков и расположился на девятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» со счётом 1:3, а во втором круге одержал победу со счётом 1:0.