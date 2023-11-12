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«Хетафе» намерен выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед»

«Хетафе» намерен выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед»
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«Хетафе» заинтересован в том, чтобы вингер Мэйсон Гринвуд, выступающий в нынешнем сезоне за испанский клуб на правах аренды, был выкуплен у «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, представители «Хетафе» уже связывались с «красными дьяволами» с целью начать переговорный процесс и обсудить, за какую сумму английский клуб готов расстаться с 22-летним футболистом. При этом подчёркивается, что с большей вероятностью «Манчестер Юнайтед» откажется от варианта с продажей игрока в пользу пролонгирования его арендного соглашения с «Хетафе».

Напомним, в нынешнем сезоне английский вингер принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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