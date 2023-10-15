Мэйсон Гринвуд желает перейти в «Хетафе» на постоянной основе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Хетафе», изъявил желание продолжить свою дальнейшую карьеру именно в составе «тёмно-синих».

«Игроки и болельщики оказали ему приём, о котором он мог только мечтать. Он действительно боялся, что его карьера закончилась. Сейчас Мэйсон очень счастлив и хочет продолжать играть», — приводит слова человека из окружения Гринвуда The Sun.

Напомним, Гринвуд не выступал в составе «Манчестер Юнайтед» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.

В нынешнем сезоне английский нападающий принял участие в пяти матчах Ла Лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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