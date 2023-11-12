Игонин: Федун говорил, что тренер — 10% команды. С «Краснодаром» этот тезис не работает

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

«Думаю, закономерный результат. В концовке «Зенит» немного прижал «Краснодар». Но по общим впечатлениям была равная игра. «Краснодар» сделал большой шаг в развитии стабильности и тактики. «Краснодар» в этом матче выглядел конкурентным.

Если не будет каких-то изменений, то они могут создать конкуренцию «Зениту» в оставшейся части чемпионата. Ничья больше в пользу «Краснодара». Перед матчем предпочтение отдавалось «Зениту». Но тактика и стратегия «Краснодара» сработала. Это одна из немногих команд, у которой хватило сил играть с «Зенитом» до конца. Обычно в концовке «Зенит» имеет много моментов и подавляющее преимущество, но здесь я бы так не сказал.

«Краснодар» мне очень понравился. Это другая команда, нежели та, которую мы привыкли видеть. Вспоминается выражение Федуна о том, что в футболе тренер — это 10% команды. Но смотря на то, как изменился «Краснодар» или «Сочи» в последние годы, здесь этот тезис явно не работает», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.