Игрок «Локо» Карпукас: у нас уже пол-лиги должны уехать в Европу. Считаю это слухами

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас оценил свои перспективы уехать в европейский чемпионат, а также высказался о слухах о возможных переходах игроков РПЛ в Европу.

«Сколько слухов про других игроков, у нас уже пол-лиги должны уехать в Европу. Я отношусь к этому как к слухам. Я человек, который не боится что-то делать, у меня может получиться, может не получиться. Я знаю, что мне во многом нужно прибавлять, чтобы моя карьера сложилась хорошо. Может, это будет за границей, может, здесь.

Не могу сказать, что у меня есть какие-то клубы, в которые я никогда не перешёл бы, так, наверное, неправильно. Есть же люди, которые так говорят, и мы потом видим, что происходит. Я так говорить не буду, но в своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб. А как будет — посмотрим», — приводит слова Карпукаса «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» 15 матчей во всех турнирах, в которых не успел отметиться результативными действиями.