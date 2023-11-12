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«Челси» — «Манчестер Сити»: Стерлинг вывел хозяев вперёд

«Челси» — «Манчестер Сити»: Стерлинг вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 25'     1:1 Тьяго Силва – 29'     2:1 Стерлинг – 37'     2:2 Аканджи – 45+1'     2:3 Холанд – 47'     3:3 Джексон – 67'    

На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «Челси» вперёд.

После 11 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и расположился на первой строчке.

В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.

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