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«Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в сверхрезультативном матче

«Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в сверхрезультативном матче
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Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью 4:4.

На 25-й минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти. Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар, открыв счёт и выведя гостей вперёд. На 29-й минуте счёт сравнял 39-летний защитник «Челси» Тьяго Силва. Спустя девять минут уже лондонский клуб повёл в счёте. Отличился полузащитник Рахим Стерлинг. В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи сравнял счёт. Почти сразу после возобновления игры Эрлинг Холанд забил свой второй мяч и вывел «горожан» вперёд. На 67-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон сделал счёт 3:3. На 86-й минуте полузащитник Родриго Эрнандес забил четвёртый гол «Сити». На 90+5-й минуте лондонцы получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал Коул Палмер.

После этой игры в активе подопечных Хосепа Гвардиолы стало 28 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Челси» с 16 очками идёт на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 25'     1:1 Тьяго Силва – 29'     2:1 Стерлинг – 37'     2:2 Аканджи – 45+1'     2:3 Холанд – 47'     3:3 Джексон – 67'     3:4 Эрнандес – 86'     4:4 Палмер – 90+5'    
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