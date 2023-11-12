Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хайкин стал трёхкратным чемпионом норвежской лиги

Хайкин стал трёхкратным чемпионом норвежской лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин досрочно стал чемпионом норвежской Элитсерии, где его команда в 28-м туре обыграла «Олесунн» со счётом 1:0.

Норвежский «Будё-Глимт» за два тура до окончания сезона стал победителем Элитсерии. Для клуба, как и для 28-летнего россиянина, это третье чемпионство в лиге. Ранее команда выигрывала чемпионат в 2020 и 2021 годах. Также клуб дважды выигрывал Кубок Норвегии.

Хайкин в нынешнем сезоне сыграл за команду 40 матчей во всех турнирах, где пропустил 45 мячей и 14 матчей отыграл «на ноль».

Никита первый раз присоединился к норвежской команде в качестве свободного агента весной 2019 года. По информации Transfermarkt, россиянин поднял свою стоимость со € 150 тыс до € 1,5 млн. Зимой 2023 года вратарь ушёл свободным агентом в английский «Бристоль». Однако там не получилось, и через пару месяцев голкипер вновь присоединился к «Будё-Глимт» и помог ему выиграть чемпионат.

Норвегия - Элитсерия . 28-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё
Окончен
1 : 0
Олесунн
Олесунн
1:0 Хопланн – 37'    
Материалы по теме
Кафанов: Хайкин — номер один в «Будё-Глимт», его любят. Лучше ему там остаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android