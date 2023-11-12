Хайкин стал трёхкратным чемпионом норвежской лиги

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин досрочно стал чемпионом норвежской Элитсерии, где его команда в 28-м туре обыграла «Олесунн» со счётом 1:0.

Норвежский «Будё-Глимт» за два тура до окончания сезона стал победителем Элитсерии. Для клуба, как и для 28-летнего россиянина, это третье чемпионство в лиге. Ранее команда выигрывала чемпионат в 2020 и 2021 годах. Также клуб дважды выигрывал Кубок Норвегии.

Хайкин в нынешнем сезоне сыграл за команду 40 матчей во всех турнирах, где пропустил 45 мячей и 14 матчей отыграл «на ноль».

Никита первый раз присоединился к норвежской команде в качестве свободного агента весной 2019 года. По информации Transfermarkt, россиянин поднял свою стоимость со € 150 тыс до € 1,5 млн. Зимой 2023 года вратарь ушёл свободным агентом в английский «Бристоль». Однако там не получилось, и через пару месяцев голкипер вновь присоединился к «Будё-Глимт» и помог ему выиграть чемпионат.