Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счёт крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.