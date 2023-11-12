Черчесов объяснил, почему появился в шарфах «Спартака» и «Локомотива» на матче РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» он сначала появился с шарфом железнодорожников, а во втором тайме надел ещё и шарф красно-белых.

«Когда я сюда шёл (на эфир), вопрос тоже был, какой шарф надеть (улыбается). Ну, тебя приглашают… Кстати, на матче Россия — Камерун я был тоже один тайм в российском флаге, а другой — в камерунском.

Принесли флаг «Локомотива». Я говорю: «Ребят, несолидно. Я и там играл, и там играл, работал. Давайте второй тоже». Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли на второй тайм, и я его надел», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Изначально на этот матч Станислав пришёл в шарфе «Локомотива», однако вскоре российский специалист надел шарф красно-белых.