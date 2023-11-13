«Абаскаль очень плохо следит за мировым футболом». Алейшо — о словах Гильермо про Карпина

Бразильский журналист Фабио Алейшо отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля про Валерия Карпина. Абаскаль удивился тому, что Карпин работает тренером и в «Ростове», и в сборной России, отметив, что никогда такого не видел. Алейшо привёл в пример Фернандо Диниза, который совмещает работу в «Флуминенсе» с работой в сборной Бразилии.

«Абаскаль не знает бразильскую сборную. Он очень плохо следит за мировым футболом.

Абаскаль, это Фернандо Диниз. Он тренер «Флуминенсе» и сборной Бразилии», — написал Алейшо в своём телеграм-канале, прикрепив фото бразильского тренера.

Напомним, сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.