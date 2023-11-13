Черчесов дал совет полузащитнику «Краснодара» Сперцяну

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал совет полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Я смотрел две последние игры «Фейеноорда» в еврокубках, где они играли с «Лацио». Они мне очень понравились, хорошая команда. Мы год читали, как куда‑то переходит Захарян, и увидели, как он начал потихоньку сдавать. Сейчас он перешёл и видно, что это другая лига, другая конкурентная среда. Очень бы хотелось, чтобы Сперцян меньше читал газет и больше концентрировался на своей работе. Ну, а если он реально куда‑то уходит, чтобы это был правильный шаг и он играл», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Сперцян в нынешнем сезоне сыграл за «быков» 18 матчей во всех турнирах, где отметился семью голами и тремя результативными передачами.