Мирча Луческу объяснил украинскому медиа причину дачи интервью российским СМИ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил дачу интервью российским СМИ. Ранее румынский специалист дал интервью российскому изданию «Спорт-экспресс», в котором его спросили, возможно ли его возвращение в Россию после ухода c поста главного тренера киевского «Динамо».

«Моё интервью? Я уже давал объяснение, я говорил только о том, что футболисты могут помочь достичь мира, вот и всё. Люди могут очень много. Я читал эту статью. Да, в ней не написано ничего о том, что происходит. Для них это нормально, для нас – нет. Я там работал и не могу быть против них.

Нужно общаться и делать что-то, чтобы это всё остановить. Мы очень многое теряем.

Пустые трибуны на матчах УПЛ? Очень тяжело играть без болельщиков, ведь именно они создают атмосферу и дарят эмоции. Футбол – это другая сторона, это не о сражениях. Футболисты создают положительные эмоции. Украинский футбол не может продолжать так существовать», — приводит слова Луческу Football.ua.