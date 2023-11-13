Диего Симеоне — о матче с «Вильярреалом»: всегда готов к матчам с такими вторыми таймами

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о победе над «Вильярреалом» (3:1) в матче 13-о тура чемпионата Испании.

«Мы провели второй тайм структурно. Замены изменили ход матча, и это то, что было нужно. Лино может хорошо играть на фланге, ему там комфортно, и он здорово придает нам глубину.

Я всегда готов к матчам с такими вторыми таймами, где все решается в концовке, поэтому некоторые игроки, такие как Маркос Льоренте, Корреа и Пабло Барриос, начинают матч в запасе. У них другие скорости», – приводит слова Симеоне Marca.

После 13 туров «Атлетико» занимает четвертое место в Ла Лиге с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» 34 очка.

В следующем матче команда Симеоне сыграет с «Мальоркой». Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» состоится 25 ноября в 23:00 по мск.

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