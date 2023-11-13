Аксель Витсель: я потерял бабушку. Хочу посвятить дебютный гол за «Атлетико» ей

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель заявил, что посвящает забитый «Вильярреалу» (3:1) в матче 13-го тура Ла Лиги гол своей умершей бабушке.

«Мне радостно и грустно одновременно. Сегодня утром я потерял бабушку, и, несмотря на то, что я был счастлив забить, я хочу посвятить этот гол ей», — приводит слова Витселя Atletico Universe в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Витсель забил первый гол «матрасников» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:1). Для бельгийского хавбека этот гол стал дебютным в футболке «Атлетико Мадрид». Команда Диего Симеоне одержала седьмую победу за последние восемь матчей и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Витсель выступает за «Атлетико» с лета 2022 года. Ранее в своей карьере бельгиец играл за такие клубы, как «Боруссия» Дортмунд, «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Зенит», «Бенфика» и льежский «Стандард».

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