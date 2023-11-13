В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 15-го тура РПЛ рассмотрят на заседании

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матчей 15-го тура РПЛ рассмотрят на заседании КДК.

«Матч «Факел» — ЦСКА рассмотрим неучастие игроков ЦСКА в дополнительном интервью по предварительной заявке основного вещателя после окончания матча. Также со скамейки ЦСКА была брошена бутылка на футбольное поле. С трибуны болельщиков «Факела» также была брошена бутылка на футбольное поле.

В матче «Локомотив» — «Ахмат» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Ромащенко. «Динамо» — «Оренбург» — рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты «Динамо». Также рассмотрим у «Оренбурга» выход за пределы технической зоны главного тренера Деограсии.

«Сочи» — «Рубин» — задержка выхода команды «Сочи» из раздевалки перед начало матча на две минуты. Также рассмотрим выход за переделы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.