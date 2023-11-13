Каррагер: не думаю, что «Челси» сможет попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о шансах «Челси» на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Было предсказуемо, что «Челси» под руководством Почеттино станет лучше. Однако не думаю, что лондонцы попадут в четвёрку лучших. Но стоит ли продолжать бороться за зону Лиги чемпионов, даже если они отстают от четвёртого места на 10 очков? На мой взгляд, да. За попадание в топ-4 соревнуются не лучшие команды лиги, и они ещё успеют потерять очки.

«Челси» ещё многое предстоит улучшить в своей игре. Но Почеттино на посту тренера – главное, что заставляет фанатов «синих» верить в борьбу за попадание в Лигу чемпионов», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 16 очков и отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.