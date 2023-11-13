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Осимхен: у меня нет любимой команды в АПЛ, но в детстве были футболки двух клубов

Осимхен: у меня нет любимой команды в АПЛ, но в детстве были футболки двух клубов
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Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен рассказал, есть ли у него любимые команды в английской Премьер-лиге.

«У меня нет любимой команды Премьер-лиги, но в детстве у меня были две майки — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Многие мои друзья — фанаты «Челси», ещё несколько приятелей — болельщики «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии — самый любимый чемпионат для каждого африканского футболиста и болельщика. Это действительно значимая лига для всего мира», — сказал Осимхен в программе экс-хавбека «Челси» Джона Оби Микела на YouTube.

Осимхен выступает за «Наполи» на протяжении трёх лет (с 2020 года). Прошлым летом слухи связывали форварда с переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с «Наполи» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

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