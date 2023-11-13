Игрок «Балтики» Энрикес рассказал, почему он переехал в РПЛ

Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, почему он переехал в МИР РПЛ.

«Я был в отпуске после окончания сезона, и мои агенты отправили мне видео про «Балтику» и Калининград. Оно было очень красивое, мне понравилось. Я начал изучать информацию о городе и условиях в клубе, в конце концов я согласился. Привлекла идея выступать в Российской Премьер‑Лиге, она очень сильная, но, конечно, были и другие варианты продолжения карьеры. Например, в Европе и Южной Америке, но я посчитал, что предложение из России самое интересное. Хотя был вариант и с переездом в Грецию.

Меня привлёк уровень футбола в РПЛ, здесь умеют держать высокую планку. Даже несмотря на санкции и ограничения. Конечно, нравится инфраструктура клубов. Посмотрите на стадионы, это топ‑уровень. Больше всего удивили «Газпром Арена» и стадион в Самаре. В России почти все арены соответствуют уровню Лиги чемпионов», — приводит слова Энрикеса «Матч ТВ».