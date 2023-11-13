Нападающий Энрикес: наслаждаюсь временем в «Балтике», рано для каких-то изменений

Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес заявил, что наслаждается временем в команде и пока не хочет изменений.

«Думаю, что мне пока рано играть за другую команду. Сейчас наслаждаюсь временем в «Балтике» и думаю только об этом клубе, рано для каких-то изменений. Здесь у меня есть конкретные цели. Хорошо было бы забить больше, чем в прошлом сезоне, тогда я отличился семь раз. Сейчас я близок к тем показателям, но этого всё равно мало. Не буду говорить конкретные цифры, но хочется забить гораздо больше», — приводит слова Энрикеса «Матч ТВ».

Чилийский игрок перебрался в «Балтику» нынешним летом из польской «Медзь» Легница в качестве свободного агента. Футболист сыграл за балтийцев в 21 матче во всех турнирах, где отметился шестью мячами.