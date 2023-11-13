Сарри: перед дерби я сказал Моуринью: «Ты заноза в заднице». Он ответил: «Ты тоже»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о своём отношении к наставнику «Ромы» — португальцу Жозе Моуринью. Напомним, римское дерби состоялось в рамках 12-го тура Серии А. Матч завершился ничейным исходом — 0:0.

«Перед игрой мы с Моуринью пересеклись. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Вообще-то ты тоже». Но на самом деле в глубине души мы любим друг друга. Мне нравится Моуринью как личность. Но как персонаж и тренер – намного меньше», – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

Напомним, во время работы Сарри в «Челси» в сезоне-2018/2019 Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед». После очного матча на «Стэмфорд Бридж» (2:2) болельщики лондонцев освистали португальца, на что тот ответил поднятием в воздух трёх пальцев (Моуринью выиграл с «Челси» три чемпионских титула английской Премьер-лиги. — Прим. «Чемпионата»).