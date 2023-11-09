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Моуринью: моё отличие от Сарри заключается в том, что я выиграл 26 титулов, а он ничего

Моуринью: моё отличие от Сарри заключается в том, что я выиграл 26 титулов, а он ничего
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на слова наставника «Лацио» Маурицио Сарри, который назвал предстоящий матч «волков» со «Славией» в Лиге Европы «товарищеским».

«Это как если бы он сказал, что у «Славии» нет качества. Я всегда уважаю своих соперников. Возможно, в этом разница между тренером, который выиграл 26 титулов, и другим, который почти ничего не выиграл. В этом проявляется менталитет. К каждой игре нужно относиться серьёзно, товарищеских матчей не бывает», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, ранее Сарри высказывал недовольство из-за того, что римское дерби в Серии А состоится на той же неделе, когда «Лацио» и «Рома» должны играть в еврокубковых турнирах.

Команда Моуринью сыграет с «волками» в воскресенье, 12 ноября. Игра начнётся в 20:00 мск.

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