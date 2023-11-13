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Футболист «Урала» Ишков, забивший в ворота «Динамо», стал автором гола месяца

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Ишков, забивший в ворота московского «Динамо» (1:2), стал автором гола месяца.

«Радиоуправляемый удар Ильи покорил экспертов ‒ за него проголосовали все пять легенд РПЛ и все пять представителей «Матч Премьер».

В голосовании болельщиков Ишков с разницей в сто голосов обошёл игрока «Рубина» Валентина Ваду», – сообщает сайт РПЛ.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале МИР РПЛ.

Ишков в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» вышел на замену на 75-й минуте, а на 90+5-й минуте забил красивый гол. Молодой игрок дважды убрал защитника москвичей Дмитрия Скопинцева, а потом дальним ударом попал прямо в левую девятку ворот.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок сыграл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах, где отметился одним мячом и одной голевой передачей.