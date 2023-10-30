Футболист «Урала» Мишкич: уверен, Ишков станет одним из лучших российских игроков

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал забитый мяч 18-летнего полузащитника Ильи Ишкова в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Илья Ишков забил гол в стиле Месси? Не думаю, что Илью можно сравнивать с таким футболистом. Это молодой парень, хороший человек и футболист. Он должен ещё много работать и в будущем, я уверен, станет одним из лучших российских игроков. У него очень хорошая левая нога», — приводит слова Мишкича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.