В «Сочи» рассказали о месте проведения зимних сборов команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о месте проведения зимних сборов команды.

«Мы ещё определяемся. Обычно сбор мы начинаем в Сочи, потому что погода позволяет. Потом, скорее всего, сборы будут в Турции. Как это будет, будем ещё решать», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 8-10 декабря команды МИР Российской Премьер-Лиги сыграют 18-й тур, который станет последним до зимней паузы. Клубы должны вернуться в начале марта, сыграв игры 19-го тура, а затем ответные матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России.

На данный момент «Сочи» после 15 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге располагается на последнем, 16-м месте с 10 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 32 очками.