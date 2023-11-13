«Не хочется звонких лозунгов». Игрок «Локо» Карпукас — о целях команды на второй круг РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о целях своей команды на вторую половину Российской Премьер-Лиги. Напомним, после 15 туров железнодорожники занимают седьмую строчку в таблице РПЛ.

«15 туров позади, на что можем рассчитывать во второй части чемпионата? Не хочется разбрасываться звонкими лозунгами. Как бы банально это ни звучало, но надо стараться выигрывать каждый матч. Скажу я сейчас, что мы станем чемпионами, но это не будет ничего значить. Будем идти от матча к матчу и отталкиваться от своей игры», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Напомним, после первой половины чемпионата России «Локомотив» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка. Лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков).