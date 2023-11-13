«Даже за миллион не пойду в Медиалигу!» Андрей Аршавин — о возможном участии в МФЛ

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какую сумму ему нужно заплатить, чтобы он сыграл в Медийной футбольной лиге (МФЛ).

«Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол. Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», — приводит слова Аршавина телеграм-канал «Крысева».

Напомним, в финальном матче четвёртого сезона Медиалиги встречались «БроукБойз» и «Титан». «Титан» одержал победу в серии послематчевых буллиталити (1:1 (по пен. 4:3)), выиграв турнир.

Также 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).